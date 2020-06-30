В МИД РФ сочли внутриполитической борьбой заявления о вмешательстве в выборы в США

Заявления о «российском вмешательстве» в выборы президента США являются элементом внутриполитической борьбы, считает посол по особым поручениям министерства иностранных дел России Владимир Чуров. Об этом он рассказал в интервью РИА «Новости».

Внешнее вмешательство в выборы невозможно, так как каждая демократическая страна имеет защищенную избирательную систему, отметил представитель министерства.

По словам Чурова, вмешательство в выборы технически возможно лишь в том случае, если страна сама об этом попросит.

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