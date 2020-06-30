Путин обратится к россиянам
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков анонсировал новое обращение Владимира Путина к россиянам во вторник 30 июня, передает корреспондент «Газеты.Ru».
«Да, действительно, сегодня Путин обратится с телеобращением к россиянам», — рассказал Песков.
Он отметил, что в эфир обращение выйдет ближе к 14.00 мск.
Ранее СМИ сообщали, что Путин обратится к россиянам накануне основного дня голосования по поправкам в Конституцию.