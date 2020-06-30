Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков анонсировал новое обращение Владимира Путина к россиянам во вторник 30 июня, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Да, действительно, сегодня Путин обратится с телеобращением к россиянам», — рассказал Песков.

Он отметил, что в эфир обращение выйдет ближе к 14.00 мск.

Ранее СМИ сообщали, что Путин обратится к россиянам накануне основного дня голосования по поправкам в Конституцию.