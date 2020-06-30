Пелоси: у Трампа «все дороги ведут к Путину»

Спикер Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Нэнси Пелоси заявила, что глава государства Дональд Трамп склонен игнорировать любые обвинения в адрес России. Об этом сообщает Mediaite.

Комментируя информацию о том, что военная разведка России якобы предлагала вознаграждение связанным с талибами (организация запрещена в России) боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане и что об этом было доложено Трампу, но он ничего не сделал, Пелоси выразила возмущение.

«В ту минуту, когда президент услышал об этом, он должен был пожелать узнать больше, вместо того чтобы отрицать, что он что-то знал», — считает парламентарий.

По ее мнению, у Трампа «все дороги ведут к Путину».

Пелоси также назвала Трампа «подарком для России», приведя в пример ситуацию с ослаблением лидирующей роли США в НАТО и уменьшением численности американских войск в ФРГ. По ее словам, «что-то здесь очень неправильно», и у этого должно быть разумное объяснение.

Ранее газета The New York Times написала, что Россия побуждала боевиков движения «Талибан»* совершать нападения на военнослужащих международной коалиции в Афганистане. Российская сторона отрицает данную информацию, движение «Талибан»* также заявляет о несоответствии опубликованных сведений действительности. Позже газета Washington Post со ссылкой на источник заявила, что из-за якобы сговора России и талибов в Афганистане погибли «несколько» американских военных. Трамп, в свою очередь, сказал, что никто не проинформировал ни его, ни вице-президента Майка Пенса о нападениях на солдат США в Афганистане, за которыми, возможно, стоит Россия.

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