Twitch временно заблокировал аккаунт Трампа за «разжигание ненависти»

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Видеостриминговый сервис Twitch, который принадлежит американскому магнату Джеффу Безосу, принял решение временно заблокировать аккаунт президента США Дональда Трампа из-за его комментариев c «разжиганием ненависти», сообщает Fox News.

«Разжигание ненависти не допускается на Twitch. В соответствии с нашей политикой, канал президента Трампа был временно заблокирован на Twitch за комментарии, сделанные в прямом эфире», — заявили в администрации сервиса.

Руководство платформы пояснило, что речь идет о заявлениях Трампа, сделанных на республиканском митинге в Талсе, а также об его суждениях, которые он высказал во время старта своей компании в 2015 году, по поводу беженцев, которые незаконно пересекают американо-мексиканскую границу.

Платформа Twich принадлежит американской компании Amazon. Основная аудитория сервиса — геймеры, транслирующие соревнования по киберспорту. Администрация Трампа создала аккаунт в Twich в 2019 году.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Facebook удалила почти 90 сообщений в аккаунтах Трампа и его приближенных

Нацизм и расизм: Facebook и Twitter не понравились посты Трампа