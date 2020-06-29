Меркель рассказала, почему ее до сих пор не видели в защитной маске

Канцлер Германии Ангела Меркель рассказала, почему ее не замечали в масках, цитирует РИА «Новости».

Меркель призналась, что соблюдает предписания специалистов и надевает маску, но лишь когда в ней есть необходимость. Например, при походе в магазины.

«Когда я соблюдаю дистанцию, то мне не нужно надевать маску», — добавила она.

По ее словам, никто не видел ее в масках еще потому, что она не раскрывает информацию, куда и когда идет за покупками. При этом канцлер уверила журналистов, что они еще увидят ее в защитной маске.

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