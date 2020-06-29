Иран потребовал задержать Трампа за убийство Сулеймани

Судебные власти Ирана потребовали от Интерпола объявить американского президента Дональда Трампа в международный розыск за убийство генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани, сообщает Mehr.

По словам прокурора Тегерана Али Мехра, удалось выявить 36 человек, которые подготавливали убийство Сулеймани. Среди них есть политические и военные деятели США и других стран.

Мехр подчеркнул, что возглавляет этот список Трамп. Данные лица обвиняются в «убийстве» и «терроризме». Тегеран принял постановление об их привлечении к ответственности и объявлении красного статуса.

Ранее генерал Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Касем Сулеймани погиб от ракетного удара американских ВВС по приказу президента США Дональда Трампа.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Помутнение рассудка»: как Ливия рассорила членов НАТО

— США заявили о продолжении сокращения числа военных в Ираке

— Задушить Иран: США восстановили все санкции