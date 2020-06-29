Кремль прокомментировал статью о сговоре России с талибами*

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал статью The New York Times про сговор России с талибами (организация запрещена в России)*, выразив сожаление, что крупные СМИ не брезгуют подобными «утками», передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Мы просто в очередной раз можем выразить сожаление в связи с тем, что когда-то крупнейшие мировые СМИ, уважаемые мировые СМИ, высококлассные мировые СМИ в последние годы все чаще и чаще не гнушаются публиковать абсолютные утки», — сказал Песков.

Также пресс-секретарь предложил ориентироваться на заявления президента США Дональда Трампа, назвавшего эту информацию ложью.

Ранее газета The New York Times написала, что Россия побуждала боевиков движения «Талибан»* совершать нападения на военнослужащих международной коалиции в Афганистане. Российская сторона отрицает данную информацию, движение «Талибан»* также заявляет о несоответствии опубликованных сведений действительности.

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