Лукашенко заявил, что США «теряют позиции» перед Китаем

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Китай и США ведут борьбу за передел мира. Об этом сообщает телеканал «Беларусь 1».

По его словам, «новое мощное государство» бросило вызов США. Он также назвал Китай «мощной ядерной державой».

«Конечно, американцев это беспокоит, они спохватились. Что такое потерять монополию? Это стать беднее», — сказал Лукашенко.

Белорусский лидер также отметил, что Китай находится на первой месте по экспорту и на втором после американских представителей по производству. Кроме того, президент добавила, что КНР освоила самое современное оружие и «ворвалась в космос».

Политик выразил мнение, что США «чувствуют опасность» из-за того, что они «начали терять позиции». Лукашенко также признался, что глава Белого дома Дональд Трамп ему симпатизирует, но он не согласен с мнением, что президент США «открыл все фронты и воюет со всем миром».

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