Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил страну о риске обрушения «под обломками империй». Об этом сообщает телеканал «Беларусь 1».

Он отметил, что этому может поспособствовать «один неверный шаг».

Белорусский лидер также добавил, что »Европейский союз напакостил много» для страны. Президент подчеркнул, что ЕС стремился «подчинить» страну от чело Белоруссия отказалась. После этого, по его словам, Европа стремится наладить с ними отношения.

Лукашенко подчеркнул, что при этом Россия остается союзником Белоруссии.

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