Поздравляя с Днем Конституции, Зеленский упустил два региона

Поздравляя граждан с Днем Конституции, президент Украины Владимир Зеленский упомянул 25 областей, хотя в Основном законе говорится о 27 субъектах, пишет газета »Известия».

«Сейчас я нахожусь на Херсонщине. Это прекрасный и живописный край. И нам очень повезло, потому что в нашей стране таких – 25», — сказал Зеленский.

Конституцией страны закрепляется наличие 27 регионов. Однако в 2014 году Севастополь и Крым вернулись в состав России. Украина не признает перехода и называет территории оккупированными зонами.

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