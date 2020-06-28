Лукашенко пообещал «интересные выборы» в Белоруссии

Предстоящие выборы президента Белоруссии будут «очень интересными», заявил действующий глава государства Александр Лукашенко. Об этом сообщает «БелТА».

«Выборы будут очень интересные, а после выборов будет еще интереснее. Это я обещаю», – отметил Лукашенко.

При этом он подчеркнул, что в настоящее время в Белоруссии «идет спокойное расшатывание обстановки», которое при отсутствии упреждающих мер может привести к «майдану», а через него – к «беспорядкам, волоките вплоть до обращения к иностранному государству».

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