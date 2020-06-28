Болтон прокомментировал реакцию Трампа на сообщения о сговоре России и талибов*

Заявление президента США Дональда Трампа, что он не знает о предполагаемом сговоре России и движения «Талибан» (организация запрещена в России), является «довольно примечательным», пишет CNN со ссылкой на бывшего советника Белого дома по национальной безопасности Джона Болтона.

«Это часть проблемы с тем, как президент Трамп принимает решения в сфере национальной безопасности. Это просто оторвано от реальности, с которой он имеет дело. Это завязано на его личную позицию», — сказал Болтон.

Он подчеркнул, что «довольно примечательно, что президент делает все, чтобы сообщить, что он ничего об этом не слышал».

Экс-советник не стал подтверждать или отрицать появившуюся информацию о сговоре России и талибов.

Ранее New York Times опубликовала статью, где утверждалось, что Россия предлагала деньги талибам за нападение на войска США в Афганистане. Трамп заявил, что ему об этом никто не докладывал и не сообщал. Российский МИД отверг подобные обвинения.

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