Трамп требует от NYT раскрыть источник информации для статьи про Россию и талибов*

Президент США Дональд Трамп требует от газеты The New York Times раскрыть источник информации о связи России и радикального движения «Талибан» (организация запрещена в России). Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Глава государства заявил, что издание распространяет «фейковые новости» и призвал раскрыть анонимный источник.

«Готов поспорить, они не могут этого сделать, этот «человек», вероятно, даже не существует», – написал Трамп.

Ранее газета The New York Times написала, что Россия побуждала боевиков движения «Талибан» совершать нападения на военнослужащих международной коалиции в Афганистане. Российская сторона отрицает данную информацию, движение «Талибан» также заявляет о несоответствии опубликованных сведений действительности.

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