Рейтинг Зеленского обвалился в два раза

Рейтинг действующего президента Украины Владимира Зеленского упал более чем в два раза, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на опубликованные украинскими СМИ результаты опроса Центра Разумкова.

Так, по результатам опроса, на следующих выборах главы государства кандидатуру Зеленского готовы поддержать 25,3% респондентов. В сентябре прошлого года данный показатель составлял 56,1%.

Кроме того, рейтинг партии Зеленского «Слуга народа» также снизился. На выборах в Верховную раду партию поддержали бы 20,5% опрошенных, в сентябре данный показать составлял 51,3%.

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