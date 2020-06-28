Трамп отрицает участие РФ в нападениях на американских военных в Афганистане

Президент США Дональд Трамп раскритиковал газету The New York Times за статью о якобы причастности России к нападениям на американских военных в Афганистане. Политик отверг информацию о вине РФ в Twitter.

По его словам, ему никто не сообщал о якобы нападениях на войска США в Афганистане со стороны россиян. Он также поинтересовался у американского издания, кто является их анонимным источником, который сообщает подобный фейк.

«Наверное, просто очередная фальшивая статейка NYT», — предположил Трамп.

Он также добавил, что не огораживает РФ, так как «никто не был жестче с Россией, чем администрация Трампа».

Ранее газета The New York Times написала, что Россия якобы побуждала боевиков террористического движения «Талибан» (организация запрещена в России)совершать нападения на военнослужащих международной коалиции в Афганистане.

*«Талибан» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.

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