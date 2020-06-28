Путин назвал дистанционную работу для себя испытанием
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Президент России Владимир Путин назвал для себя испытанием дистанционный режим работы. Об этом сообщает ТАСС.
«В известной степени, действительно, испытание, потому что я люблю общаться с людьми», — сказал он.
Глава государства добавил, что ему доставляет внутреннее удовлетворение напрямую контактировать с человеком.
Ранее Путин рассказал, что сдает тесты на коронавирус раз в три-четыре дня. Все результаты лабораторных анализов у него отрицательные.
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