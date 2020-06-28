За три дня явка на голосование по поправкам в Конституцию составила 28,46%

Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что более 30 млн россиян проголосовали по поправкам в Конституцию за три дня. Об этом сообщает ТАСС.

Так, во всех регионах России проголосовали 30 917 512 граждан, в том числе с учетом дистанционного электронного голосования.

Явка составила 28,46%.

Голосование по Конституции проходит в России с 25 июня по 1 июля. Подсчет голосов будет осуществляться 1 июля после 20.00 по местному времени во всех российских регионах.

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