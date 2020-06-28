Сахалинский губернатор отреагировал на претензии Японии по поводу геологоразведочных работ на Курилах
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко прокомментировал претензии Японии по поводу геологоразведочных работ на Курилах.
«Несколько дней назад мы вновь – в который уже раз – стали свидетелями территориальных претензий японской стороны. Поводом послужили работы по геологоразведке в районе Курильских островов. Работы на нашей территории, на что мы имеем абсолютное право.
Право, которое оплачено жизнью наших предков, воевавших за свободу и независимость Родины. Уже через несколько дней – 1 июля завершится голосование за поправки в Конституцию России. Они, как вы знаете, закрепляют неотделимость российских территорий. Раз и навсегда. За это голосуют сахалинцы и курильчане. Уверен, что нас поддержат большинство россиян.
Сегодня у каждого из жителей нашей любимой страны есть возможность внести свою лепту в то, чтобы окончательно и бесповоротно закрыть территориальный вопрос.
Не сомневаюсь, мы его не упустим. И уже через несколько дней подобные претензии из-за рубежа будут просто лишены смысла. А мы сможем четко и без оглядки на сторонние мнения сказать. Наш Сахалин. Наши Курилы. Наша страна. Наша будущее», – обратился Лимаренко к жителям региона.