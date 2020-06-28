Байден призвал Трампа не приглашать Россию в G7 из-за статьи в NYT

Президенту США Дональду Трампу не следует приглашать Россию присоединиться к Группе семи (G7), если информация газеты The New York Times о том, что Москва якобы предложила радикальному движению «Талибан» (организация запрещена в России)* награду за убийство американских военнослужащих, является верной. Об этом в эфире телекомпании NBC заявил бывший вице-президент США Джозеф Байден.

По его словам, Трамп, являясь верховным главнокомандующим американскими войсками, «в течение нескольких месяцев знал об этом», как сообщает издание, однако «не предпринял ничего» и не ввел санкции против России «за это грубейшее нарушение международного права».

Байден выразил недоумение, что глава США при подобных обстоятельствах мог «стремиться вернуть Россию» в G7.

Ранее газета The New York Times опубликовала материал, в котором указывалось, что Россия побуждала талибов совершать нападения на военнослужащих международной коалиции в Афганистане. Однако позднее радикальное движение «Талибан» (организация запрещена в России) опровергло информацию о том, что организации якобы поступали средства от российской военной разведки на совершение таких атак. Белый дом также сообщил, что американская разведка не докладывала Трампу об этом, а сама публикация является неточной.

«Талибан» (организация запрещена в России)* — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.

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