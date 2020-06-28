Помпео осудил КНР за проявление имперских амбиций в Южно-Китайском море

Госсекретарь США Майк Помпео подверг критике Китай за то, что эта страна относится Южно-Китайскому морю как к своей «морской империи». Об этом он написал в своем Twitter.

По его мнению, нельзя позволять КНР так относиться к этой водной территории.

Глава американского Госдепа также отметил, что Вашингтон «приветствует твердое намерение лидеров стран АСЕАН урегулировать споры в Южно-Китайском море в соответствии с международным правом, включая (нормы Конвенции ООН по морскому праву) ЮНКЛОС».