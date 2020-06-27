Китай выразил протест США в ответ на санкции в отношении Гонконга
КНР выразила протест Соединенным Штатам в ответ на решение американской стороны ввести санкции против китайских чиновников из-за Гонконга. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление канцелярии МИД Китая в Гонконге.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил о введении Вашингтоном визовых ограничений в отношении чиновников компартии Китая за «подрыв автономии Гонконга и нарушение прав человека».
«В ответ ... официальный представитель канцелярии МИР КНР в Гонконге выразил решительный протест, а также призвал США немедленно исправить свои ошибки и прекратить вмешательство в дела Гонконга», — сказано в заявлении.
Китайская сторона также отмечает, что Соединенные Штаты клевещут на центральное правительство КНР за якобы «уничтожение» высокой степени автономии Гонконга, «передергивают факты и сами верят в свою ложь».
Внутренние дела Гонконга полностью являются внутренними делами КНР, добавили в МИД Китая, призывая США немедленно прекратить любое вмешательство в дела Гонконга и внутренние дела Китая, иначе Китай даст решительный отпор.
США обвиняют Китай том, что разрабатываемый китайским парламентом законопроект о защите Гонконга направлен на ликвидацию высокой автономии региона.
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