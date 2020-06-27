В ЦИК поступило 105 жалоб о возможном принуждении к голосованию

ЦИК получил 105 обращений о возможном принуждении к голосованию. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на председателя ЦИК Эллу Памфилову.

«На сегодняшние сутки у нас 105 обращений, в которых, по нашему мнению, содержится информация о возможном принуждении к голосованию с использованием административного ресурса», — заявила она.

Памфилова добавила, что в Москве было подано 29 обращений, в Петербурге – 35.

Глава ЦИК отметила, что серьезного внимания требуют 75 обращений, в которых содержатся конкретные указания на работодателей, допустивших нарушения.

Кроме того, она пообещала защитить людей, которые обратились в Центризбирком.

Голосование по Конституции проходит в России с 25 июня по 1 июля. Подсчет голосов будет осуществляться 1 июля после 20.00 по местному времени во всех российских регионах.

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