За два дня больше 21 миллиона россиян проголосовали по поправкам в Конституцию

За два дня голосования по поправкам в Конституцию России по всей стране явка составила 19,49%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя ЦИК Эллу Памфилову.

По ее словам, на утро 27 июня проголосовали 21 171 137 граждан, явка составила – 19,49%. Уточняется, что дистанционное голосование также было учтено при подсчетах.

Памфилова добавила, что явка должна быть естественной, без случаев принуждения.

Голосование по Конституции проходит в России с 25 июня по 1 июля. Подсчет голосов будет осуществляться 1 июля после 20.00 по местному времени во всех российских регионах.

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