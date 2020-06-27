Правительство одобрило поправки, направленные на борьбу с разливами нефтепродуктов

Правительство России одобрило поправки к федеральному закону «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Об этом говорится на сайте кабмина.

Речь идет о проекте поправок, направленных на обеспечение системного подхода к правовому регулированию отношений в области предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на сухопутной территории России. Кроме того, поправки направлены на аналогичное правовое регулирование на морских акваториях.

«Одобрить проект поправок правительства Российской Федерации к проекту федерального закона №376642-7», — говорится в сообщении.

Отмечается, что после одобрения кабмина поправки направят в Госдуму.