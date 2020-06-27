Посольство РФ в США заявило об угрозах дипломатам из-за публикаций про Афганистан

Посольство РФ в США заявило, что лживые статьи о России по Афганистану привели к угрозам в адрес российских дипломатов, передает ТАСС.

«Безосновательные и анонимные обвинения «Нью-Йорк таймс» в адрес Москвы как организатора убийств американских солдат в Афганистане уже привели к прямым угрозам жизни в отношении сотрудников посольств России в Вашингтоне и Лондоне», — заявили в дипмиссии.

Ранее газета The New York Times написала, что Россия побуждала боевиков движения «Талибан» (организация запрещена в России)совершать нападения на военнослужащих международной коалиции в Афганистане.

Терорристы, связанные с радикальным движением, якобы получили от российского подразделения военной разведки вознаграждение за успешные атаки на американцев, указано в материале.

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