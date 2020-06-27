Трамп подписал указ о защите американских памятников от вандалов

Президент США Дональд Трамп подписал указ о защите памятников на территории страны, по которому за их осквернение и разрушение предполагаются длительные сроки тюремного заключения. Об этом он заявил на своей странице в Twitter.

«Мне выпала честь подписать очень жёсткий указ, защищающий американские памятники, мемориалы и статуи, а также призванный бороться с недавним преступным насилием. Долгие тюремные сроки за эти беззакония против нашей Великой Страны!» — написал Трамп.

Массовые протесты против расизма и полицейского произвола начались в США и других странах после гибели афроамериканца Джорджа Флойда при задержании.

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