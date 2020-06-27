Путин поздравил российских выпускников с окончанием учебы

Президент РФ Владимир Путин поздравил российских выпускников школ и вузов с окончанием учебы и пожелал, чтобы они никогда не переставали мечтать, сообщает РИА «Новости».

«Никогда не переставайте мечтать, строить самые дерзновенные планы. Если уверены в своей цели, смело идите к ней, какой бы фантастической она бы поначалу не казалась», — сказал Путин.

По его словам, только так бывшие студенты и школьники смогут достичь «настоящих высот».

Общее число выпускников одиннадцатых классов в этом году составляет 710 тысяч человек. Для них заготовлено более 525 тыс. бюджетных мест в российских вузах.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Голикова назвала число сдающих ЕГЭ выпускников

— В Минобрнауки поддерживают ежегодное проведение онлайн-выпускного

— Forbes обновил рейтинг лучших вузов России