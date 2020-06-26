Путин поблагодарил не попавшего на парад президента Киргизии за визит в Россию
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Президент России Владимир Путин поблагодарил президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова за визит в Москву для посещения торжественных мероприятий в честь юбилея Победы, сообщается на сайте Кремля.
Кроме того, российский лидер выразил благодарность киргизским военным, принявшим участие в параде Победы на Красной площади, указано в сообщении.
Ранее стало известно, что Жээнбеков воздержался от посещения парада Победы из-за выявления в киргизской делегации случаев новой коронавирусной инфекции, о которых стало известно после прибытия в Москву.
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