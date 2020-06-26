США вводят визовые санкции в отношении Китая

Соединенные Штаты вводят визовые санкции в отношении ряда представителей Коммунистической партии Китая за действия китайской стороны в отношении Гонконга, сообщается в заявлении госсекретаря США Майка Помпео.

Под ограничения на выдачу виз попадают действующие и бывшие должностные лица партии, причастные к «подрыву высокой степени автономии Гонконга», а также нарушению прав и фундаментальных свобод человека в Гонконге, указано в заявлении. Кроме того, санкции распространяются на членов семей указанных лиц.

США обвиняют Китай том, что разрабатываемый китайским парламентом законопроект о защите Гонконга направлен на ликвидацию высокой автономии региона.

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