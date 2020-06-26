Путин может обратиться к россиянам перед 1 июля

Президент России Владимир Путин может обратиться к россиянам перед основной датой голосования по поправкам в Конституцию, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что в понедельник, 29 июня, обращения российского лидера не будет.

«Но перед важными голосованиями, действительно, президент обращается к россиянам, поэтому мы не исключаем, что также будет перед днем голосования обращение», — заключил Песков.

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