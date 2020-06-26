Во Владивостоке назвали причину проведения голосования во дворе жилого дома

Жители одного из жилых кварталов Владивостока обратили накануне внимание на автомашины, которые приезжали в один из дворов, и люди выходили к ним голосовать в рамках голосования по поправкам к Конституции, передает сайт «Аргументы и факты».

Машины эти принадлежат участковым избирательным комиссиям, в них присутствовали сотрудники УИК, общественные наблюдатели. В частности, такие передвижные участки работали на улице Русской, 48, а также других местах.

«Я присутствовал на Русской, 48. Могу сказать, что все установленные процедуры соблюдались. Жители заранее ставили УИК в известность о своем желании проголосовать досрочно. И желательно не на участке, а возле дома. Приехали представители комиссии, я, как наблюдатель. Безопасная дистанция для голосования соблюдалась. Те, кто заранее просил приехать к нему, сделали свой выбор», — говорит наблюдатель Александр Аксененко.

К слову, на Камчатке безопасный способ голосования, без присутствия на участке лично, выбрало почти 50% жителей.

«Я не вижу никаких нарушений, порядок общероссийского референдума в период распространения коронавируса подразумевает такую возможность, — говорит юрист Эдуард Черторинский. – Люди с соблюдением всех санитарных требований, на открытом воздухе делали свой выбор. ЦИК специально оговорил в своих документах такую форму голосования. Что касается соблюдения тайны голосования, то и с этим все в порядке. Никто в бюллетень через плечо гражданам не заглядывает. Тем более, рядом с передвижной урной для голосования находятся общественники».