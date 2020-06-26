Посол подтвердил неизменность позиции РФ по нормандскому саммиту

Посол России в Германии Сергей Нечаев подтвердил неизменность российских позиций по планам проведения встречи участников нормандского саммита. Об этом сообщает РИА «Новости».

При этом он подчеркнул, что на изменение внутриукраинского конфликта влияет не количество проведенных мероприятий, а реализация всего комплекса Минских договоренностей.

Посол добавил, что нежелание украинских властей участвовать в прямом диалоге с Донбассом способствует «отсутствию реального продвижения» по данному вопросу, а также «отдаляет» планы по проведению следующей встречи в нормандском формате.

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