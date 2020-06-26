Источник: ЕС не откроет границы для россиян 1 июля

Евросоюз не будет включать Россию в список стран, для которых 1 июля откроются границы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Брюсселе в делегации одного из европейских государств.

«Дело в том, что на данный момент эпидемиологическая ситуация в России не позволяет нам включить ее в первый список стран, для граждан которых можно будет открыть границы 1 июля», — заявил источник.

Он отметил, что России нужно больше времени на восстановление, так как вирус начал там распространяться позже, чем в государствах ЕС.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Посол рассказал, откроет ли ЕС границы для России 1 июля

— Финляндия рассказала, что откроет границы с Россией в последнюю очередь

— Жителей РФ и США могут не пустить в ЕС после открытия границ