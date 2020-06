Суд отклонил требование брата Трампа остановить публикацию книги племянницы президента

Суд в Нью-Йорке отклонил запрос семьи президента США Дональда Трампа с требованием остановить публикацию книги племянницы президента Мэри Трамп о главе государства и его семье, сообщает CNBC.

Брат Дональда Трампа Роберт Трамп, заявил в суде, что племянница, опубликовав книгу, нарушит соглашение о неразглашении. Суд постановил, что не обладает достаточной юрисдикцией. Трамп намерен подать новый иск в Верховный суд штата Нью-Йорк.

Сам Дональд Трамп заявил, что его племянница, которая является дочерью его покойного старшего брата Фреда Трампа-младшего, согласно действию соглашения о неразглашении, «не имеет права писать книги».

Мэри Трамп, дочь старшего брата главы государства Фрэда Трампа-младшего, намерена опубликовать книгу под названием «Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man» («Слишком много и никогда недостаточно: Как моя семья создала самого опасного человека в мире»). Публикация книги намечена на 28 июля текущего года.

Ранее суд разрешил публикацию книги экс-советника Трампа Джона Болтона о работе в Белом доме, несмотря на попытки администрации президента страны добиться запрета на обнародование мемуаров.

