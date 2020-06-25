Эксперт: экзитполы первого дня можно экстраполировать на будущие

Результат первого дня голосования по поправкам в Конституцию вполне можно экстраполировать на будущие дни, сказал «Газете.Ru» научный руководитель Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

Сайту Ura.ru в четверг стали известны данные экзитполов первого дня голосования по поправкам к Конституции.

По опросам, которые проводил ВЦИОМ, на 17.00 по московскому времени за поправки проголосовали 72,9% россиян, против высказались 26,6%. Отказались отвечать на вопросы социологов 31,3%. Экзитпол проводился по всей стране. В общей сложности было опрошено 15 124 человека.

По словам Чеснакова, в первый день голосования на участки пришли или проголосовали в электронном виде наиболее мотивированные избиратели как поддерживающие власть, так и со стороны оппозиции.

«Для власти этот опрос ВЦИОМ по итогам первого дня, безусловно, создает оптимистичный стартовый фон. В целом его можно экстраполировать на будущие дни голосования. Если тенденция сохранится, а для этого есть определенные основания, потому что большая часть голосующих в следующие дни скорее всего сориентируется на итоги первого, то можно прогнозировать весьма высокие итоговые цифры поддержки поправок», — подчеркнул эксперт.

Такое растянутое голосование проводится впервые, поэтому пока сложно построить релевантный сценарий распределения голосующих по всем дням с 25 июня по 1 июля. Но к концу текущей недели на основании уже полученных социологами данных опросов можно будет более уверенно и конкретно строить прогноз на итоги всего голосования в поддержку поправок, констатировал эксперт Центра политической конъюнктуры.