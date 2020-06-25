Госдеп заявил, что у России есть план по разобщению НАТО
Спецпредставитель США по контролю над вооружениями Маршал Биллингсли написал в Twitter, что у России есть «параллельный проект» по разобщению НАТО.
«У России есть параллельный проект, пытающийся разделить НАТО. Не бывать этому...», — заявил Биллингсли.
Спецпредставитель посоветовал России сосредоточиться на действительной проблеме: скрытном наращивании силы Китаем.
Биллингсли руководил делегаций США на российско-американских консультациях по вопросам стратегической стабильности, состоявшиеся в Вене 22-23 июня. Российскую сторону возглавил замглавы МИД России Сергей Рябков.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Рябков: консультации в Вене не сблизили позиции России и США
— В МИД затруднились сказать, при какой администрации США улучшатся отношения с РФ
— В МИД России заявили, что на ДСНВ «свет клином не сошелся»