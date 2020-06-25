СМИ: Кремль готовит новое обращение Путина к россиянам

Кремль готовит новое обращение президента РФ Владимира Путина к россиянам, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на четыре источника.

Путин может выступить с новым обращением в связи с голосованием по поправкам в Конституцию 29 июня, отмечает издание.

По словам одного из источников, Путин может разъяснить значимость поправок, дать им свою интерпретацию. Другие источники отметили, что президент призовет россиян принять участие в голосовании.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на вопрос издания о планах такого обращения.

Ранее «Итерфакс» сообщал, что президент России Владимир Путин обратится к россиянам накануне основного дня голосования по поправкам в Конституцию.