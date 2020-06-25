СМИ: Кремль готовит новое обращение Путина к россиянам
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Кремль готовит новое обращение президента РФ Владимира Путина к россиянам, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на четыре источника.
Путин может выступить с новым обращением в связи с голосованием по поправкам в Конституцию 29 июня, отмечает издание.
По словам одного из источников, Путин может разъяснить значимость поправок, дать им свою интерпретацию. Другие источники отметили, что президент призовет россиян принять участие в голосовании.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на вопрос издания о планах такого обращения.
Ранее «Итерфакс» сообщал, что президент России Владимир Путин обратится к россиянам накануне основного дня голосования по поправкам в Конституцию.