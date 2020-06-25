Рябков: консультации в Вене не сблизили позиции России и США
Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что переговоры в Вене по контролю над вооружениями между РФ и США фундаментально не сблизили позиции двух сторон, передает РИА «Новости».
«Мы не предвидим легкого пути вперед... По фундаментальным вопросам позиции не сблизились. Мы договорились о процессе, а не о существе того, что нужно делать», — сказал Рябков.
Он добавил, что, по меркам нынешнего времени, и такой результат можно считать «неплохим».
По его словам, у США и России разные взгляды на методологию работы в текущем вопросе, как и шкалы приоритетов.
Ранее Сергей Рябков заявил, что следующая его встреча со спецпредставителем президента США по контролю над вооружениями Маршаллом Биллингсли пройдет в конце июля — начале августа после завершения контактов экспертных групп.
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