Коммунисты на местах все чаще высказываются в пользу поправок к Конституции

Согласно опросам ВЦИОМ, более 78% россиян поддерживают поправки в основной закон страны. Среди них много и членов КПРФ, особенно в регионах.

«Я приму участие в общероссийском голосовании по вопросу одобрения поправок к Конституции. Хочу оказать поддержку нашему президенту, ведь при принятии решения об изменении Основного закона страны он решил посоветоваться с народом, узнать его мнение», - цитирует интернет-издание «Тюменская область сегодня» депутата думы Голышмановского городского округа от партии КПРФ Михаила Педченко.

Он считает, что определенные силы на мировой арене относятся к России негативно.

«Отдельные страны Евросоюза буквально назначили нас виновниками мировой войны, рассуждает Педченко. - Это очень печально. Считаю, что вопросы воспитания патриотизма, которые предлагается отразить в Конституции, позволят передать эстафету через поколения — от тех, кто помнит отцов, которые воевали, чтобы Россия становилась лишь сильнее в своем единстве».