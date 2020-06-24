Прибывшего в Москву президента Киргизии отправили на трехдневный карантин

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков будет помещен на карантин из-за обнаружения коронавируса у двух членов киргизской делегации, прибывшей в Москву для участия в параде Победы. Об этом сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе главы государства.

Помимо политика на изоляцию отправятся и другие приближенные к делегации. Они будут ждать результатов анализа на COVID-19. В пресс-службе уточнили, что это займет в среднем три дня.

После возвращения Жээнбекова и делегации на родину людей с положительными тестами отправят на 14-дневный карантин.

Ранее стало известно, что Жээнбеков воздержался от посещения парада Победы из-за выявления случаев новой коронавирусной инфекции в киргизской делегации.

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