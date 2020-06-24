Путин поздравил россиян и гостей парада с 75-й годовщиной Победы в ВОВ

Президент России Владимир Путин вышел на трибуну, чтобы поздравить ветеранов, граждан России и гостей парада с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне. Трансляцию ведет телеканал «Россия-24».

«Поздравляю вас с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, победы, которая определила будущее планеты на десятилетия вперед», — начал он.

Путин выразил благодарность ветеранам и пообещал сделать все, чтобы в России не померкли их подвиги.

«Мы склоняем головы перед теми, кто не пришел с войны <...> Скорбим о ветеранах, которые ушли от нас», — сказал Путин.

Он отметил, что миллионы людей разных национальностей боролись и трудились по законам мужества и единства. Отстояв свою землю, продолжали сражаться. Путин призвал помнить об этом и о том, что на советский народ пришлась основная тяжесть борьбы с нацизмом.

После этого глава государства объявил о минуте молчания.

Мероприятие проходит на Красной площади в Москве. Изначально планировалось проведение парада 9 мая, однако президент России Владимир Путин решил его перенести на 24 июня в связи с коронавирусом.

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