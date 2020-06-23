Путин подписал указ о присвоении госнаград медикам и ученым
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Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении государственных наград для медиков и ученых. Об этом сообщает ТАСС.
Кроме того, к госнаградам были представлены представители бизнеса и преподаватели медвузов.
Так, орден «За заслуги перед Отечеством» I степени получил глава Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулеева Леонид Бокерия. Награда была получена «за значительный вклад в развитие здравоохранения и медицинской науки».
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