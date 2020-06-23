Токаев прибыл в Москву для участия в параде Победы
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прилетел в Москву с рабочим визитом. Об этом в Facebook написал его пресс-секретарь Берик Курмангали.
Кроме того, политик планирует принять участие в параде в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Как написал Курмангали, Токаев также примет участие в церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата и в торжественном приеме.
Пресс-секретарь добавил, что президент прошел тестирование на коронавирус перед вылетом из-за ситуации с эпидемией COVID-19.
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