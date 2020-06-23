Лукашенко вылетел в Москву для участия в параде Победы

Белорусский президент Александр Лукашенко направился в Россию, где планирует провести рабочий визит. Об этом сообщает агентство БелТА.

Также политик планирует принять участие в параде Победы в честь 75-й годовщины Великой Отечественной войны, который состоится в среду, 24 июня, в Москве.

По данным агентства, самолет Лукашенко вылетел из аэропорта в Минске. Вместе с ним в Москву направились его сыновья.

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