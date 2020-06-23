Путин возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата 24 июня

Президент РФ Владимир Путин 24 июня возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата в ходе торжественных мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Кремля.

«Владимир Путин примет военный парад в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, а также совместно с главами иностранных государств, прибывшими в Москву для участия в праздничных мероприятиях, возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата», — говорится в сообщении.

После окончания парада праздничные мероприятия для глав иностранных держав продолжатся в Большом Кремлевском дворце. В ходе них президент также вручит ряд государственных наград за достижения в области технологий, искусства, литературы и т.д

Празднование юбилея Победы завершится в 23.00 мск 10 тыс. салютных выстрелов и 30 залпами из артиллерийских орудий ЗИС-3 времен ВОВ.

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