Жириновский подверг критике КПРФ за отказ поддержать поправки к Конституции

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РИА «Новости»

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский перед началом пленарного заседания Госдумы подверг резкой критике решение президиума ЦК КПРФ не поддерживать вынесенные на общероссийское голосование поправки к конституции, напомнив, что ранее коммунисты занимали другую позицию, и многие изменения отвечают требованиям самой компартии.

«Мы вместе были у президента, лидеры четырех парламентских фракций. Тот же [лидер КПРФ Геннадий] Зюганов говорил о поддержке, их представитель работал в рабочей группе [по подготовке изменений в конституцию]. А сейчас начинают отходить в сторону. Это отвратительно, потому что они всегда лгали, с октября 1917 года по сегодняшний день», — цитирует ТАСС Жириновского.

«Все эти годы, XX век, обещали власть народу. Ну и где эта власть народу», — продолжил лидер ЛДПР.

Он напомнил, что среди поправок к конституции — закрепление индексации пенсий, нормы о социальной помощи, доступной медицинской помощи, запрет на минимальную зарплату ниже прожиточного минимума, запрет на отторжение территорий РФ, закрепление статуса РФ как правопреемницы СССР, страны — победителя в Великой Отечественной войне.

«Какие поправки им не нравятся? — поинтересовался Жириновский. — То, что они всегда предлагали, есть в поправках, так они против этого всего, это же варварство».