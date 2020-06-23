Трамп приказал задерживать любого, кто портит памятники

Президент США Дональд Трамп заявил, что приказал задерживать любого, кто разрушает или портит памятники.

Об этом он написал в Твиттере.

«Я уполномочил федеральное правительство арестовывать любого, кто занимается вандализмом или уничтожает любой памятник, статую или другую федеральную собственность США, с лишением свободы на срок до 10 лет», — написал Трамп.

Он отметил, что распоряжение вступает в силу немедленно.

«Не будет никаких исключений», — добавил американский лидер.

Протесты и массовые беспорядки разгорелись в Миннеаполисе (штат Миннесота) в мае после гибели в ходе задержания полицией 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда. После произошедшего сотни жителей города вышли на улицы в знак протеста.

Митинги быстро распространились на другие города и переросли в столкновения с полицией, поджоги домов и магазинов, грабежи. Кроме того, США и ряд европейских стран охватила «эпидемия» сноса памятников «рабовладельцам и расистам» — чаще самовольная, чем легальная.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— И Рузвельта тоже: почему сносят статую экс-президента США