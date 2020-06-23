Болтон раскритиковал Трампа из-за отказа нанести ракетный удар по Ирану

Экс-советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон раскритиковал президента США Дональда Трампа за отказ нанести ракетный удар по иранским военным объектам из-за возможных жертв, передает РИА «Новости».

По словам Болтона, после того, как Иран сбил военный беспилотник США, Трамп отдал приказ о подготовке к удару. После этого президент запросил данные о возможных жертвах, эксперты оценили потери среди иранцев в 150 человек.

«Я пытался объяснить, что мнимое число «жертв» было абсолютно гипотетическим, но Трамп не слушал. У него в голове стояли образы 150 мешков с телами, и объяснять было нечего», — написал экс-советник в своей книге.

Болтон также указал, что первоначальной целью удара должны были стать военные объекты, «построенные русскими».

Тогда американский лидер поинтересовался у своих советников, какова вероятность гибели российских граждан на этих точках? Эксперты Белого дома сошлись во мнении, что эта вероятность не велика, но все же присутствует.

Корпус стражей исламской революции (военизированный орган политической власти в Иране) сбил американский беспилотник у входа в Персидский залив зимой 2020 года из-за вероятного нарушения воздушного пространства страны.

Изначально Трамп заявил, что Иран «совершил очень большую ошибку», однако позже предположил, что аппарат мог быть сбит военными не преднамеренно.

В октябре 2019 года стало известно, что Болтон намерен написать книгу о своей работе на посту советника по национальной безопасности. Трамп отправил его в отставку за месяц до этого, объяснив свое решение сильным расхождением во взглядах по вопросам нацбезопасности.

Суд разрешил публикацию книги, несмотря на попытки администрации президента страны добиться запрета на обнародование мемуаров.

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