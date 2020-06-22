Президент Сербии посетит Россию 23-24 июня

Президент Сербии Александр Вучич посетит Россию с двухдневным визитом 23-24 июня для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и присутствия на параде Победы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление администрации главы Сербии.

«(Вучич) проведет встречу с президентом РФ Владимиром Путиным и будет присутствовать на военном параде в связи с празднованием 75-летия Победы над фашизмом во Второй мировой войне», — заявили в администрации.

Ранее Минобороны Сербии отправило 75 гвардейцев для торжественного прохода по Красной площади. Москву также посетит известный сербский режиссер Эмир Кустурица.

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