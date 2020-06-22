МИД России призвал страны Европы подтвердить приверженность договору по Ирану

Министерство иностранных дел РФ призывает европейских участников Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе подтвердить свои намерения придерживаться сделки по окончанию пятилетнего соглашения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

«Считаем важным, чтобы все нынешние участники подтвердили неизменную приверженность поставленным в СВПД высоким целям», — сказала Захарова.

По ее словам, поводом для этого могла бы стать дата подписания договора — 14 июля.

Ранее американские СМИ сообщали, что в случае, если члены Совбеза ООН не поддержат продление запрета на поставку оружия в Иран, США планируют усилить санкции в отношении республики, обвинив ее в нарушении соглашения по совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД).

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